"احكمنا السيطرة على المنافذ الاتحادية".. المنافذ تشدد على الزام كردستان بـ "الروزنامة الزراعية"

2021/05/03 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

شددت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، على ضرورة إلزام إقليم كردستان بالروزنامة الزراعية لدعم المنتج المحلي، فيما أكدت أنها أحكمت السيطرة على جميع المنافذ الاتحادية لمنع دخول المنتجات المتوفرة محليا.

وقال رئيس الهيأة عمر الوائلي في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، تابعته (بغداد اليوم)، إنه "تم إحكام السيطرة بشكل كامل على كافة المنافذ الحدودية الاتحادية وأصبحت عصية على المهربين والمتلاعبين"، لافتا الى أن "اصحاب النفوس الضعيفة لجأوا إلى المنافذ والمعابر غير الرسمية لادخال المنتجات المتوفرة محليا والتي تؤثر على حماية المنتج المحلي".

وأضاف، أن "هذا الامر يتطلب حلولاً عبر ضبط الطرق المؤدية من هذه المعابر والمنافذ غير الرسمية من قبل قيادة قوات حرس الحدود والجريمة المنظمة والأمن الاقتصادي من أجل احكام السيطرة لكونها خارج سيطرة هيأة المنافذ الاتحادية"، مشددا في ذات الوقت على "ضرورة إلزام كردستان بالروزنامة الزراعية لدعم المنتج المحلي".

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