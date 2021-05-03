برشلونة يتحرك لضمان تواجد كومان أمام أتلتيكو مدريد

2021/05/03 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يتحرك نادي برشلونة لضمان تواجد المدرب الهولندي، رونالد كومان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مواجهة أتلتيكو مدريد المقبلة.

ويستعد البارسا لملاقاة الروخي بلانكوس، مساء السبت القادم، في قمة كروية ستحسم بشكل كبير مصير اللقب بالنسبة لفريق ملعب الكامب نو.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة سيتقدم باستئناف ضد عقوبة إيقاف كومان بعد طرده في مباراة غرناطة التي خسرها الفريق بهدفين لهدف في ملعبه، في ضربة قوية لمشوار الفريق صوب صدارة جدول الليجا.

ويرغب برشلونة في تقليل عقوبة كومان إلى مباراة واحدة لضمان تواجد المدرب على مقعده في المواجهة المرتقبة ضد الروخي بلانكوس.

وقضت لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الاسباني لكرة القدم بإيقاف كومان لمباراتين، قضى منها المدرب مباراة واحدة حيث غاب عن الفريق في مواجهة فالنسيا مساء الأحد.

وعرف البارسا طعم الانتصار على خفافيش ملعب المستايا بثلاثية لهدفين في لقاء غلب عليه طابع الاثارة والتشويق، وحافظ من خلاله الفريق الكتالوني على آماله في نيل لقب الدوري الإسباني.

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