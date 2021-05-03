الإعلام الأمني تؤكد تعرض قاعدة بلد لأربعة صواريخ كاتيوشا

2021/05/03 | 21:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، تعرض قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين لأربعة صواريخ نوع كاتيوشا.

وقالت الخلية في بيان، إن "القوات الأمنية شرعت بعملية امنية واسعة مسنودة بمعلومات استخبارية دقيقة، للبحث عن عناصر إرهابية أقدمت بالساعة ٢٠٠٠ على إطلاق اربعة صواريخ نوع كاتيوشا من منطقة الناي بقضاء الخالص، حيث سقطت على قاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

واعتبرت الخلية أن "هذه الأعمال التي يراد منها أضعاف قدرات القوات الأمنية العراقية لن تمر دون حساب للعناصر الارهابية التي تقوم بهكذا أفعال خارجة عن القانون وفق أجندة لا تريد الخير للعراق واهله".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، بسقوط صواريخ كاتيوشا قرب قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

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