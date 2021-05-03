2021/05/03 | 21:23 - المصدر: قناة التغيير

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برهم صالح يعزي بذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام الذي رفض الظلم وحارب الفساد لإحقاق العدالة

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