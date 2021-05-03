وزير الموارد المائية يصدر عدد من التوجيهات بشأن سد مكحول

2021/05/03 | 21:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدر وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاثنين، عدداً من التوجيهات بشأن سد مكحول، فيما دعا الى توفير الحماية للعاملين في المشروع.وقال المكتب الاعلامي لوزارة الموارد المائية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ترأس اجتماعا فنيا موسعا للجنة التوجيهية لسد مكحول للتباحث بشأن تسريع وتائر العمل في تنفيذ المشروع"، مبينا أن "الاجتماع حضره كل من المديرين العامين للهيأة العامة للسدود والخزانات ومركز الدراسات والتصاميم ومركز دراسات المشاريع الشمالية إضافة إلى مدير عام الشركة المنفذة شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود وعدد من المختصين والمعنيين".وأكد الحمداني خلال الاجتماع، "ضرورة تكثيف الجهود في تنفيذ الجسر الخدمي والدور السكنية للملاكات العاملة وكذلك التوجيه بالتعاقد مع عدد من الخبراء الدوليين واستيراد المكائن والمعدات اللازمة"، مشددا "على ضرورة التعاون مع القوات الأمنية والقطعات العسكرية الماسكة للأرض لتوفير الحماية اللازمة لمنتسبي الوزارة العاملين بالمشروع".يذكر أن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، قام بوضع حجر الأساس لمشروع سد مكحول والذي سيوفر 20 ألف فرصة عمل للشباب وتعزيز الخزين المائي وتحسين أداء سد الموصل ومنظومة الثرثار علاوة على توليد الطاقة الكهربائية.

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