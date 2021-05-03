مقتدى الصدر يعزّي في ذكرى وفاة الإمام علي: باقون على ’نهج الإصلاح’

2021/05/03 | 21:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، على البقاء ضمن "نهج الإصلاح".

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وقال الصدر في تدوينة، تابعها "ناس"، (3 ايار 2021)، "سيدي يا أمين الله في أرضه، سيدي أيها النبأ العظيم سيدي أيها القرآن الناطق سيدي يا شهيد المحراب سيدي يا أبا الحسن ما علا سيف الفاسدين هامتك إلا لقتل الإصلاح والصلاح.



وما قتلهم إياك في محراب الصلاة إلا تكميما لصوت التهليل والتكبير، وما قتلوك في شهر الله إلا ليتجاهروا بالفسق والعصيان".

واضاف "لكننا نعاهدك سيدي أن نظل على نهج الإصلاح وطاعة الله..



وويل للفاسدين من يوم عظيم.



وويل لقاتليك من عذاب يوم شديد.



وويل لمن زل عن نهجك من حساب عسير.



فنسأل الله أن يثبتنا على نهج وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى حب وطاعة أهل البيت بلا غلو أو إقلال".

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