سيادة المغرب على الصحراء الغربية.. الخارجية الأميركية تنفي أنباء

2021/05/03 | 21:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم تتخذ قرارا بشأن اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

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