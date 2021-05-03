داعش يهاجم الحشد في كركوك

2021/05/03 | 21:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم ارهابيو داعش، ليلة الاثنين، قوة للحشد الشعبي جنوب محافظة كركوك، ما اسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وبحسب معلومات حصل عليها PUKmedia: ان ارهابيي داعش هاجموا الليلة، قوة للواء 16 للحشد الشعبي، قرب قرية بشير جنوبي كركوك، ما اسفر عن اسشتهاد منتسب واصابة 3 آخرين بجروح متباينة.

يأتي الهجوم الارهابي بعد ايام من استهداف مجاميع داعش لمواقع بيشمركة كوردستان في منطقة بردي، باستغلالهم الفراغ الامني بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش الاتحادي، للتسلل وتنفيذ عمليات ارهابية جبانة.

PUKmedia خاص

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