كمارك كردستان ترد على اتهامها بتسهيل دخول المخدرات عبر منافذها- عاجل

2021/05/03 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

نفى مدير كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، اليوم الاثنين، الاتهامات التي توجه للإقليم بخصوص تسهيل مهمة دخول المخدرات عبر منافذه الحدودية.

وقال عبد الرحمن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هذه الاتهامات باطلة ولاصحة لها إطلاقا وهي محاولة لتشوية سمعة الإقليم"، مبينا ان "الأجهزة التي تعمل في المنافذ منضبطة ومهنية وهناك رقابة صارمة".

وأضاف أن "موضوع المخدرات فيه تشديد كبير من قبل الأجهزة الأمنية والرقابية ولايوجد تهاون إطلاقا بالموضوع"، لافتا الى ان "الاقليم يلقي القبض بين الحين والاخر على تجار يحاولون إدخال هذه المواد، والإجراءات صارمة جدا".

ووجه عدد نواب، في وقت سابق، اتهامات لحكومة الإقليم بتسهيلها دخول المخدرات عبر المنافذ الحدودية للإقليم التي لا تخضع لرقابة السلطة الاتحادية.

والقت القوات الامنية، اليوم الاثنين، على متهم بتجارة المخدرات بحوزته 12 الف حبة مخدرة في البصرة.

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