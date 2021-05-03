الاشتباكات مستمرة.. 4 جرحى بين صفوف الحشد الشعبي بعد هجوم لعناصر داعش في كركوك

2021/05/03 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوكأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، قيام الحشد الشعبي، بصد تعرض لعناصر تنظيم داعش في كركوك.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "اربعة من منتسبي الحشد الشعبي، اصيبوا جراء تعرض نفذه عناصر تنظيم داعش في قرية بشير بمحافظة كركوك".وأضاف المصدر، أن "الاشتباكات مستمرة حتى الآن بين قوات الحشد والدواعش".من جانبه، اعلن علن الحشد الشعبي، صد تعرض لعصابات داعش الإرهابية في كركوك.وقال الحشد في بيان، إن "عناصر داعش شنوا تعرضاً إرهابيا على قصبة بشير بمحافظة كركوك قبل أن تتصدى لهم قوات اللواء 16 بالحشد لشعبي، وما تزال عملية التصدي مستمرة".

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