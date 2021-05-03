قتلى وجرحى في معارك بين الحشد الشعبي وداعش بمحافظة كركوك (صور)

2021/05/03 | 21:54 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الاثنين، بهجوم لعناصر داعش على منطقة بولداغ في كركوك اسفر عن قتيل و3 جرحى بصفوف الحشد الشعبي.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (3 أيار 2021)، ان "هجوم لعناصر داعش على قرية بشير جنوبي قضاء داقوق في كركوك اسفر عن مقتل عنصر من الحشد واصابة 3 اخرين كحصيلة اولية".

واضاف المصدر ان المعارك مازالت مستمرة بين الحشد الشعبي وتنظيم داعش."

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