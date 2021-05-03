اسـمـاعــيــــل يـــس .. الــطــيــبــــة والـــــفـــــن - أحمد الخميسي

2021/05/03 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي رأيت الفنان الكبير اسماعيل يس مرة واحدة بالمصادفة، كان ذلك عام 1964، في شارع طلعت حرب.



رأيته من جانب داخل محل سجائر ومشروبات ضيق ومستطيل.



كان واقفا ببالطو كموني طويل، صامتا ينتظر شيئا من البائع.



ولم تفارقني صورة وجهه إلى الآن.



أكاد أراه أمامي الآن وأنا أكتب.



كان يرزح تحت جبل من الحزن، مثل إنسان وحيد، بلا أمل.



ظللت واقفا أتأمله من خارج المحل مذهولا: أيعقل أن كل الضحكات التي أطلقها على مدى خمسين عام ......





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