عيسى عبد الله ورسوله - عباس علي العلي

2021/05/03 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي عيسى عبد الله ورسوله للناسفي النص القرآني هناك تفريق بين العبد لله وبين عباد الله في المعنى والدلالة، فالله كمبدأ عام يخاطب الناس بعبادي، أي المؤمنون الذين يؤمنون بالله فيعبدون بما أمرهم وخط لهم منهج الحياة دون أن نجد كلمة واحدة تؤكد أو تلمح أن الله يريد له عبيد بمعنى الأسترقاق الذي يخرج الإنسان من الحرية الطبيعية للعبودية بمعناه الذي نفهم، أما أن يقول الإنسان العابد لله والمؤمن به حق الإيمان ......





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