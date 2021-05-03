حمودي يهنيء الصحفيين ويدعوهم لممارسة دورهم كسلطة اولى

2021/05/03 | 22:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، الاثنين، الصحفيين ويدعوهم لممارسة دورهم كسلطة اولى وقال في بيان، “من أعماق قلوبنا نهنيء جميع الصحفيين العراقيين باليوم العالمي لحرية الصحافة، ونثمن أدوراهم التعبوية والتنويرية، وشجاعة أولئك الذين وقفوا بوجه الفساد والاختلالات، ومن كانوا شركاء حقيقيين في صناعة الانتصارات ضد العصابات الارهابية”.واضاف “نؤكد أن الصحافة […]

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