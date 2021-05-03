2021/05/03 | 22:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أفصح النائب عن محافظة ذي قار، عبد الهادي السعداوي، اليوم الاثنين، عن “هروب” نواب من محافظاتهم للترشيح ضمن العاصمة بغداد.وقال السعداوي وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ”المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب الخلافات..



مرشحون للانتخابات يهربون من محافظاتهم للترشيح عن بغداد المركز الخبري الوطني.

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