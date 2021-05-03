وفاة زوجة الفنان العراقي ياس خضر متأثرة بمضاعفات الإصابة بكورونا

2021/05/03 | 22:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توفيت زوجة الفنان العراقي المخضرم ياس خضر، مساء الاثنين، متأثرة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

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وأبلغ مصدر مقرب من عائلة الفنان ياس خضر موقع "ناس"، (3 ايار 2021)، بوفاة عقيلة المطرب العراقي بعد تدهور حالتها الصحية جراء الإصابة بالفيروس الوبائي".

وبيّن أن "أم مازن"، توفيت في منزلها ببغداد مساء اليوم الاثنين.

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