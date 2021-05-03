السعودية تضع شرطاً لدخول الوافدين للسياحة والزيارة والعمرة

2021/05/03 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت السلطات السعودية على القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لغرض السياحة والزيارة والعمرة، الحصول على تأمين طبي يغطي المخاطر من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت السلطات إن إضافة هذه التغطية تهدف “إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة ب‍فيروس كورونا للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة والزيارة والعمرة.



وذلك حرصا على سلامة الجميع وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة”.

ويشمل التأمين الصحي تكلفة علاج المصابين وإجراءات العزل بحقهم والإخلاء العاجل في حالات طارئة.

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