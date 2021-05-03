الشرقاط يفوز على غاز الشمال

2021/05/03 | 22:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف نادي غاز الشمال وعلى ملعب بابا گورگور بمدینة كركوك مساء اليوم الاثنين، فریق نادي الشرقاط ضمن الجولة الاولى من دوري الدرجة الاولى العراقي المؤهل للدوري الممتاز بكرة القدم .

واستطاع فريق الضیف من الفوز بهذه المباراة بهدف وحيد سجله اللاعب رافع خلف بعد ان انتهی الشوط الاول بتعادل الفريقين بدون اهداف.

PUKmedia رزكار شواني

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