بيان رسمي بشأن قصف قاعدة بلد الجوية

2021/05/03 | 22:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الاثنين، عن عملية امنية واسعة بحثا عن عناصر ارهابية اطلقت 4 صواريخ على قاعدة بلد الجوية.

وذكرت الخلية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان القوات الأمنية شرعت بعملية امنية واسعة مسنودة بمعلومات استخبارية دقيقة، للبحث عن عناصر إرهابية أقدمت بالساعة 2000 على إطلاق اربع صواريخ نوع كاتيوشا من منطقة الناي بقضاء الخالص.

واضافت: ان الصواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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