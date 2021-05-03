2021/05/03 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلفزيون العراق ودوره في الصراع على السلطة محمد مظفر الأدهمي في مثل هذه الايام من شهر مايس عام 1956 بدأ (تلفزيون بغداد) بثه بحدود مدينة بغداد انذاك ، بعد ان اعجب الملك فيصل الثاني باجهزته التي شاهدها في المعرض التجاري المقام في المدينة ،فاهدته الشركة الالمانية المصنعة للعراق .ومنذ ذلك التاريخ اصبح تلفزيون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلفزيون العراق ودوره في الصراع على السلطة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلفزيون العراق ودوره في الصراع على السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).