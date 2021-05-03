2021/05/03 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضواء على دراما رمضان 2021 أنواع من التشويق في مسلسل لعبة نيوتن بغداد – حمدي العطار يمكن ان يجد المشاهد نفسه متمتعا بمثل هذه المسلسلات التي تخلق التشويق بكل انواعه، شخصيات درامية ناضجة، حبكة غريبة ومختلفة، احداث ومصادفات منطقية تتصاعد من وتيرة التغيير في الشخصيات والمواقف، حوار فني مقنع ورشيق، رؤية اخراجية متطورة ، تغيير […]

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