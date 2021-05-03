2021/05/03 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ياخور يتجاوز محنة المرض دمشق – الزمان نشر الفنان باسم ياخور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو يضع جهاز الأوكسجين ويحمل ورقة مكتوب عليها (شكراً).ووجه من خلال المنشور الشكر لكل الأصدقاء الذين وقفوا معه حيث كتب: (شكراً من القلب لكل الأصدقاء الرائعين اللي وقفوا جنبي بهالأيام الصعبة الماضية اللي مرقت..لولاكم ماكنت […]

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