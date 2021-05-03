2021/05/03 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عزى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاثنين، بذكرى استشهاد الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام، داعيا الى الوحدة ونبذ التطرف بكل اشكاله وصوره.وقال المكتب الإعلامي للكعبي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشية الاستشهاد..



الكعبي يدعو لنبذ التطرف بين العراقيين المركز الخبري الوطني.

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