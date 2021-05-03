2021/05/03 | 22:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة التربية والتعليم النيابية، بأن تسعين في المئة من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج العراق مزورة، فيما اشارة إلى ان الواقع التربوي والتعليمي في البلاد يسير نحو الأسوأ.

وقال عضو اللجنة رياض المسعودي ان الشهادات التي منحت للطلبة بعد عام الفين وثلاثة غير حقيقية وحصلوا عليها من خلال الأموال، ومن جامعات غير معترف بها.وأشار إلى ان التعليم الإلكتروني المعتمد من وزارة التربية والتعليم العالي، بحاجة إلى برامج تعليمية خاصة تتناسب مع وضع كورونا ومع التعلم عبر الإنترنت، مبينا ان الواقع التربوي والتعليمي في البلاد يسير نحو الأسوأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (90% من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج العراق مزورة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (90% من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج العراق مزورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).