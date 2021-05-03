2021/05/03 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبل مطار بغداد الدولي، اليوم الإثنين، أولى الرحلات للعراقيين العالقين في الهند.وقال إعلام المطار في بيان مقتضب تابعه “المركز الخبري الوطني” إنه “استقبل أول رحلة لإجلاء العراقيين العالقين في الهند”.وينشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مطار بغداد الدولي يستقبل أول رحلة لإجلاء العراقيين العالقين في الهند المركز الخبري الوطني.

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