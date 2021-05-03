قيادي بالحزب الديمقراطي يطالب الحكومة بالتفاهم مع تركيا للحد من توغلها في العراق

2021/05/03 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

طالب القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، علي الفيلي، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية بضرورة التفاهم الجاد مع تركيا للحد من التوغل المستمر داخل الاراضي العراقية وحل الامر دبلوماسيا وايجاد حل لتواجد حزب العمال الكردستاني التركي المعارض على الاراضي العراقية.

وقال الفيلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تواجد حزب العمال الكردستاني على الاراضي يعطي الذريعة للتواجد التركي كون عناصر الحزب سببت ارباك للأمن التركي"، داعيا الى "التوجه لحل الامور بشكل سلمي والجلوس بطاولة حوار لانهاء توغل تلك القوات بالعراق".

واضاف بشان زيارة وزير الدفاع التركي لقواتهم قرب حدود الاقليم ان "تلك الزيارة كانت عبارة عن زيارة قائد عسكري لقواتهم المتواجدة في الاراضي بعمق عراقي"، مطالبا بـ"حل الامر من جذوره لتفادي تكرار تلك الزيارات".

واستدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال السفارة التركية في العراق وابلغته احتجاجها للزيارة التي قام بها وزير دفاع بلاده دون علم الحكومة العراقية .

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