بعد معاركه مع الحشد الشعبي.. داعش يهاجم منطقة اخرى في كركوك

2021/05/03 | 22:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الاثنين، عن تعرض القوات الامنية الى هجوم مسلح من قبل داعش اسفر عن اصابة جريحين في كركوك.

وقال المصدر لـNRT عربية، (3 أيار 2021)، ان "القوات الامنية من الجيش فق9 لواء 34 .ف4 تعرض لهجوم مسلح في وادي الشاي التابع لقضاء داقوق جنوبي كركوك، مضيفا "الهجوم اسفر عن اصابة 2 من الجنود كحصيلة اولية".

وذكر مصدر امني، في وقت سابق ، عن وقوع هجوم لعناصر داعش على منطقة بولداغ في كركوك اسفر عن قتيل و3 جرحى بصفوف الحشد الشعبي.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (3 أيار 2021)، ان "هجوم لعناصر داعش على قرية بشير جنوبي قضاء داقوق في كركوك اسفر عن مقتل عنصر من الحشد واصابة 3 اخرين كحصيلة اولية".

واضاف المصدر ان المعارك مازالت مستمرة بين الحشد الشعبي وتنظيم داعش."

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