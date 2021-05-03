عصائب تصدر بيانا ضد القوات الاجنبية في العراق وتحذر!

2021/05/03 | 22:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت حركة عصائب اهل الحق بيانا، الاثنين، بمناسبة وفاة الامام علي (ع)، جددت فيها رفضها للتواجد الاميركي والممارسات الحكومية بحق الشعب العراقي.

وقالت العصائب فبي بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (3 ايار 2021)، انه "تزامنا مع أيام ذكرى شهادة إمام المقاومة الأكبر وسيف الله الأول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه الصلاة والسلام)، ونحن نحي في بركات شهر الفضل والرحمة، تصطف أرواح كواكب الشهداء الأبرار على منصة الانتصار والعز، وهي تستقبل معنا حلول الذكرى الثامنة عشر لتأسيس حركة المقاومة الإسلامية عصائب أهل الحق التي انطلقت في جهادها وتصديها لقوات الاحتلال الأميركي البغيض؛ من عاصمة المستقبل المرتقب لدولة العدل الإلهي تحت راية قائم آل محمد (عليه السلام) في اليوم الثالث من شهر أيار عام 2003 أي : بعد 24 يوما فقط من احتلال العاصمة بغداد ، وسقوط صنم الطاغية المقبور الهدام.

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