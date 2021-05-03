البنتاغون تهدد بإجراءات ضد استهداف قواتها في العراق

2021/05/03 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني هددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الإثنين، باتخاذ إجراءات ضد استهداف قواتها في العراق.وقالت البنتاغون في تصريحات تابعها “المركز الخبري الوطني” إن “حدوث هجمات ضد قواتنا في العراق لا يعني عدم […]

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