مصمم نصب خليجي 25: مسؤولون وعدوني خيراً بتنفيذه على أرض الواقع

2021/05/03 | 22:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمارأكد النحات العراقي أحمد البحراني، اليوم الاثنين، أن تصميمه نصب كأس خليجي 25، كان اجتهاداً شخصياً ولم يكن بتكليف رسمي، فيما أشار إلى أن 3 مسؤولين بينهم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وعدوه خيراً بشأن إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.وقال البحراني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فكرة وتصميم النصب كانت اجتهاداً شخصياً، دعماً لبطولة كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، ولم يكن بتكليف من أية جهة رسمية".وأضاف البحراني: "هذه طريقتي بالعمل حتى في قطر التي أقيم فيها بأن أكون مبادراً فأتفاعل مع الأحداث ولا انتظر تكليفاً من المسؤولين، فكيف إذا كان الحدث يخص بلدي العراق والبصرة بالتحديد وكرة القدم التي أعشقها".وتابع أن "مبادرتي طوعية بحدود الفكرة والتصميم والمجسم المصغر الذي أنشأته على نفقتي الخاصة وكلفني مبلغاً كبيراً لكونه من مادة البرونز".وعن إمكانية تنفيذ النصب على أرض الواقع قال البحراني، إن "تحقيق ذلك على أرض الواقع، يحتاج إلى دعم"، مبيناً أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إياد بنيان ومحافظ البصرة أسعد العيداني وعدوني خيراً، وأنني متفائل وأحلم بتنفيذ العمل على أرض الواقع".وذكر البحراني أنه "لا يمكن تحديد تكلفة تنفيذ العمل، لأن ذلك يرتبط بمكانه وحجمه"، مضيفاً "جعلت العمل قابلا للتحكم، إذ يمكن أن يكون خمسة أمتار أو غير ذلك".وختم بأنه، "غايتي من العمل معنوية وليست ربحية، وأعده مشروعاً وطنياً".وكان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اكد في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "قد يكون هناك نصب تذكاري من تصميم النحات العراقي أحمد البحراني، على شكل كأس الخليج مرفوعا بالايادي، يوضع في ملعب المدينة الرياضية في البصرة".وأكد، أن "هناك تنسيقاً مع جميع الوزارات لإنجاح البطولة"، لافتاً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء متابع، بشكل دقيق، لجميع الامور المتعلقة بالبطولة".

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