وصول أولى رحلات إجلاء العراقيين العالقين في الهند إلى مطار بغداد الدولي (صور)

2021/05/03 | 22:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصلت إلى مطار بغداد الدولي، مساء الاثنين، أول رحلة لإجلاء العراقيين العالقين في الهند.

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وقال مدير عام شركة العامة للخطوط الجوية العراقية كفاح حسن في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 ايار 2021)، إن "المواطنين العراقيين الذين اجلاهم الطائر الاخضر بلغ نحو (399) مواطن وتم تهيئة حافلات من قبل الشركة العامة للمسافرين والوفود لنقلهم الى الاماكن التي تحددها وزارة الصحة العراقية والجهات المختصة".

وأضاف حسن أن "تنفيذ الرحلة جاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلها وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي لاستحصال الموافقات الرسمية عبر التنسيق المباشر بين وزارت النقل والخارجية والصحة مع السلطات الهندية والتي اثمرت نتائجها عن أعادة عوائلنا الكريمة الى أحضان بلدهم".

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