الياور: خطر داعش مازال قائما

2021/05/03 | 22:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الفريق جبار الياور الامين العام لوزارة البيشمركة يوم الاثنين، ان خطر داعش مازال قائما، واصفا الاجتماع الموسع لقيادات الاجهزة الامنية الاتحادية والبيشمركة، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية بالايجابي.

وقال الفريق جبار الياور في حوار متلفز تابعه PUKmedia: ان اجتماع الكاظمي مع القيادة الامنية بحضور قيادة امنية من اقليم كوردستان يعد الاول من نوعه، لبحث الثغرات في العمل العكسري والامني، لافتا الى ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، اعطى توصيات امنية وعسكرية للعمل مستقبلا، بضرورة التعاون والتنسيق بين حكومتي الاقليم والاتحادية ومكافحة الارهاب بجدية ليست عبر قرارات واتفاقيات مبرمة فقط.

واضاف: ان الوفد الكوردي طرح رؤياه حول آلية دحر داعش الذي ينشط في 5 محافظات " اربيل ، نينوى، ديالى، صلاح الدين، كركوك" مناطق المادة 140 من الدستور، مشيرا الى انه لم يتم القضاء التام على ارهابيي داعش نهاية عام 2017، وانما انتقل التنظيم الارهابي الى عمليات بمجموعات صغيرة بعد ان خسرت القتال الجبهوي وجيشه ومناطق نفوذه.

واكد ان مجاميع داعش الارهابية تشكل الخطر على جميع دول العالم ومازالت تهدد الامن العام في المنطقة بالخصوص.

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