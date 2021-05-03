2021/05/03 | 22:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر فريق نادي كربلاء اولى مبارياته في

بطولة دوري اندية الدرجة الاولى

المؤهلة للدوري الممتاز مع فريق نوروز

والتي جرت على ملعب الجامعة

بالسليمانية .

ونقل المكتب الاعلامي للنادي لوكالة

نون لاخبرية ان الش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضمن مبارات التاهيل للدوري الممتاز :كربلاء يخسر مع نوروز في السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضمن مبارات التاهيل للدوري الممتاز :كربلاء يخسر مع نوروز في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).