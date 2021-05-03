اربع صواريخ تستهدف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين

2021/05/03 | 22:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن قصفاً

صاروخيا استهدف قاعدة بلد الجوية

الواقعة الى الجنوب من محافظة صلاح

الدين.





وأبلغ المصدر أن "قصفا باربعة صواريخ

استهدف القاعدة الجوية".





من جانبها اصدرت خلية الاعلام ا

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