بالصور.. وصول أول رحلة للعراقيين العالقين في الهند الى بغداد

2021/05/03 | 22:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل / الشركة العامة

للخطوط الجوية العراقية، عن وصول طائرة

اسطولها الجوي الى مطار بغداد الدولي

مساء اليوم الاثنين، والتي تم تخصيصها

لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين

داخل الاراضي الهندي

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