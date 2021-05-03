توصية من الأمن النيابية بإجراء تغييرات للمسؤولين الأمنيين في المناطق التي شهدت خروقات

2021/05/03 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

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أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، بإجراء تغييرات للمسؤولين الأمنيين في المناطق التي شهدت خروقات، فيما أشارت إلى أنها شخصت ضعفاً استخبارياً في المناطق المستهدفة من قبل عصابات داعش الإرهابية.وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لجنة الأمن والدفاع شخصت وجود ضعف استخباري في كل المناطق وخصوصا التي استهدفها داعش سواء في بغداد أو المحافظات وهذا ناتج عن عدم متابعة القيادات الامنية لقطعاتهم وافرادهم".وأضاف، أن "لجنة الامن والدفاع استضافت المسؤولين الأمنيين في وزراتي الدفاع والداخلية من الوزراء والمسؤولين والمديرين العامين والاستخبارات والأمن الوطني لبحث أسباب ضعف الجهد الاستخباري"، مؤكداً أن "الخروقات الأخيرة تتطلب مساءلة المسؤولين وتغييرهم في بعض المناطق".وشدد الركابي على أن "لجنة الامن والدفاع ولمرات عديدة رفعت توصياتها الى القيادات الامنية وحذرنا ووضعنا ايدينا على بعض المناطق المهمة التي يجب أن تكون هناك فاعلية فيها في الجهد الاستخباري لمنع تكرار الخروقات".ويوم الجمعة الماضي، شهدت منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد، انفجاراً بعبوتين ناسفتين أوقع شهداء وجرحى بصفوف القوات الأمنية، أعقبته اشتباكات بين قوات البيشمركة وعصابات داعش الإرهابية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك أسفرت عن شهداء وجرحى بصفوف البيشمركة.

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