2021/05/03 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

اعلن مسؤول العلاقات في محور الشمال بالحشد الشعبي علي الحسيني، اليوم الاثنين، تفاصيل الهجوم الذي تعرض له الحشد بقصبة البشير في كركوك، مبينا ان ثلاثة من عناصر داعش قاموا بأطلاق قاذفة على الحشد اثناء الافطار ما ادى الى استشهاد عنصر من واصابة اثنين اخرين.

وقال الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عناصر تنظيم داعش الارهابي استغلوا وقت الافطار واطلقوا قاذفة على عناصر الحشد"، موضحا ان "الحديث عن هجوم ومواجهات غير صحيح والامر كان مقتصر على اطلاق القاذفة ومن ثم الهروب".

وافاد ان "العملية اسفرت عن استشهاد عنصر بالحشد الشعبي واصابة اثنين اخرين".

وكان مصدر أمني افاد، اليوم الاثنين، قيام الحشد الشعبي، بصد تعرض لعناصر تنظيم داعش في كركوك.

واعلن ان الحشد الشعبي، صد تعرض لعصابات داعش الإرهابية في كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يوضح تفاصيل الهجوم الذي تعرض له في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يوضح تفاصيل الهجوم الذي تعرض له في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).