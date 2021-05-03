طعن برلماني قد يؤجل الانتخابات

2021/05/03 | 22:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ذكر رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي شيروان الدوبرداني، الاثنين، ان مجموعة من النواب تقدموا بالطعن على مواد الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في القانون الانتخابي الجديد أمام المحكمة الاتحادية.

وقال الدوبراني في تصريح لـ NRT عربية، (3 أيار 2021)، ان "صحة الطعن الذي تنظر به المحكمة قبل 5 أشهر فقط من موعد إجراء الانتخابات، قانوني وفقا للأصول".

واضاف، ان "المحكمة وحدها يمكن ان تبت في هذا الطلب، لاسيما أنه كان يجب الالتزام بقانون يعتبر المحافظة دائرة انتخابية واحدة، بدلا من التقسيم الحالي".

N.A

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