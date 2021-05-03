توضيح ’هام’ من الأمانة العامة حول مخاطبة وزارة المالية بشأن التعيينات

2021/05/03 | 23:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

خاطبت دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، وزارة المالية بشأن تعيين الصادرة بحقهم قرارات صحيحة وإحالة المستحق عمرا منهم على التقاعد.

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وأشار بيان الدائرة، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 ايار 2021)، الى "رأي اللجنة إمكانية تعيين الصادرة بحقهم قرارات صحيحة وإحالة المستحق عمرا منهم على التقاعد، نظرا لصدور تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة".

وبين الكتاب ظهور بعض الحالات المتمثلة بالآتي:

أولا: مفصولون سیاسیون صدرت بحقهم قرارات صحيحة من لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين خلال عام ۲۰۱۹ ، ولم يجر توزيعهم على إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات وكذلك لم يتم إشعار وزارة المالية بتلك القرارات، وبالتالي لم تكتمل إجراءات تعيينهم، فهل فبالإمكان توزيعهم حاليا من قبل لجنة الأمر الديواني رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بموجب القسم الثالث /الملاكات/التعيين/ الفقرة ثالثا من التعليمات.

ثانيا: مفصولون سیاسیون صدرت بحقهم قرارات صحيحة من لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين خلال الأعوام السابقة لعام ٢٠١٩ ولم يجر توزيعهم على الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات فهل بالإمكان توزيعهم حاليا من قبل لجنة الأمر الديواني رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بموجب القسم الثالث /الملاكات/التعيين/ الفقرة (ثالثا) من التعليمات انفا.

ثالثا: مفصولون سیاسیون صدرت بحقهم قرارات صحيحة من لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين خلال الأعوام السابقة لعام ٢٠١٩، وتم توزيعهم على إحدى الوزارات أو الجهات الأخرى، ولم تقوم تلك الوزارات أو الجهات بمفاتحة وزارة المالية لغرض استحداث درجات وظيفية لهم، وبالتالي لم تكتمل إجراءات تعيينهم في حينها، فهل بإمكان تلك الجهات حاليا إكمال إجراءات تعيينهم وطلب استحداث درجات وظيفية لهم كون توزيعهم وتعيينهم كان وفقا لقوانين الموازنات العامة السابقة.

رابعا: مفصولون سیاسیون صدرت بحقهم قرارات صحيحة من لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين خلال الأعوام السابقة لعام ٢٠١٩ ، وتم توزيعهم على إحدى الوزارات أو الجهات الأخرى، ولم تقم تلك الوزارات أو الجهات بمفاتحة وزارة المالية لغرض استحداث درجات وظيفية لهم، وبالتالي لم تكتمل إجراءات تعيينهم في حينها، وقامت تلك الجهات بإعادة ملفاتهم إلى لجنة الأمر الديواني ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ لعدم الحاجة إلى خدماتهم لأسباب عديدة، فهل بإمكان اللجنة آنفا إعادة توزيعهم بموجب القسم الثالث /الملاكات/التعيين/ الفقرة ثالثا من التعليمات.

خامسا: هل بإمكان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ إحالة المفصولين السياسيين إلى التقاعد الذين صدرت بحقهم قرارات صحيحة من لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين خلال الأعوام السابقة لعام ٢٠١٩ ممن تنطبق عليه الفقرة المذكورة بالتعليمات آنفا المتضمنة (إحالة غير الموظفين منهم إلى التقاعد لمن لديهم عمر 50 سنة ولمن احتسبت له خدمة 15 سنة أو أكثر).

سادسا: هل بإمكان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ إحالة المتوفين من المشمولين بالفصل السياسي الذين صدرت بحقهم قرارات صحيحة من لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين خلال عام ٢٠١٩ والأعوام السابقة إلى التقاعد.

سابعا: هل بإمكان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٥ لسنة ۲۰٢٠ توزيع المفصولين السياسيين ممن صدرت بحقهم قرارات صحيحة من لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين خلال الأعوام ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ إلى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات وإحالة المتوفين منهم إلى التقاعد.

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