قيمتها 4.5 مليار دولار.. فرنسا ستبيع 30 مقاتلة رافال لمصر

2021/05/03 | 23:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثائق سرية، أن فرنسا وافقت على أن تبيع لمصر 30 طائرة مقاتلة رافال في صفقة تبلغ قيتها 3.75 مليار يورو (4.52 مليار دولار)، وفق تقرير نشره موقع ديسكلوز الاستقصائي.

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