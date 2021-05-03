رئاسة البرلمان تخاطب وزير التعليم بشأن الامتحانات النهائية (وثيقة)

2021/05/03 | 23:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجهت رئاسة مجلس النواب كتاباً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يخص الامتحانات النهائية.وذكرت وثيقة حصل عليها “المركز الخبري الوطني” بتاريخ الخامس والعشرين من نيسان الماضي أن تكون الامتحانات النهائية للعام […]

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