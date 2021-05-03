2021/05/03 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادبعث رئيس حزب المسار المدني مثنى عبد الصمد السامرائي رسالة تعزية الى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بوفاة القيادي في تيار الحكمة حميد المعلا.

فيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم سماحة السيد عمار الحكيم المحترمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا خبر وفاة المغفور له الشيخ حميد المعلا، وإننا إذ نشاطركم الحزن برحيل الفقيد، فإننا نشيد بدوره الكبير في تأسيس العملية السياسية في العراق وبذله محاولات جادة لتصحيح الأخطاء التي رافقتها وحرصه الكبير على نجاح مشروع المصالحة الوطنية.مرة أخرى أتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة، والدعاء له بالرحمة.

النائبمثنى عبد الصمد السامرائيرئيس حزب المسار المدني العراقي3 آيار 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السامرائي يبعث رسالة تعزية الى الحكيم بوفاة حميد المعلا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السامرائي يبعث رسالة تعزية الى الحكيم بوفاة حميد المعلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).