2021/05/03 | 23:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، بإجراء تغييرات للمسؤولين الأمنيين في المناطق التي شهدت خروقات، فيما أشارت إلى أنها شخصت ضعفاً استخبارياً في المناطق المستهدفة من قبل "داعش".

وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "لجنة الأمن والدفاع شخصت وجود ضعف استخباري في كل المناطق وخصوصا التي استهدفها داعش سواء في بغداد أو المحافظات وهذا ناتج عن عدم متابعة القيادات الامنية لقطعاتهم وافرادهم".

وأضاف، أن "لجنة الامن والدفاع استضافت المسؤولين الأمنيين في وزراتي الدفاع والداخلية من الوزراء والمسؤولين والمديرين العامين والاستخبارات والأمن الوطني لبحث أسباب ضعف الجهد الاستخباري"، مؤكداً أن "الخروقات الأخيرة تتطلب مساءلة المسؤولين وتغييرهم في بعض المناطق".وشدد الركابي على أن "لجنة الامن والدفاع ولمرات عديدة رفعت توصياتها الى القيادات الامنية وحذرنا ووضعنا ايدينا على بعض المناطق المهمة التي يجب أن تكون هناك فاعلية فيها في الجهد الاستخباري لمنع تكرار الخروقات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية توصي بإجراء تغييرات للمسؤولين الأمنيين في بعض المناطق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية توصي بإجراء تغييرات للمسؤولين الأمنيين في بعض المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).