مَخاطر المُخَطّطات الأمريكية في آسيا - دراسة من ثلاثة أجزاء - الطاهر المعز

2021/05/03 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز مكانة الهند في المخططات الإستراتيجية الأمريكية بآسيا الهند - من رأسمالية الدّولة إلى الرأسمالية النيوليبرالية – الجزء الأول من ثلاثة أجزاءتضحية الدولة بالقطاع الزراعي وبصغار الفلاحين الطاهر المعزتقديم: مكانة آسيا في الإستراتيجية الأمريكيةأكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بداية فترة رئاسته "إن قيادة أمريكا للعالم تتطلب الدّفاع بشراسة عن المصالح الأمريكية، والحَزْم تجاه ا ......





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