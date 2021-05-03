وزير الثقافة: نثمن مواقف الصحفيين العراقيين ونجدد التزامنا بحمايتهم

2021/05/03 | 23:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، الصحفيين باليوم العالمي لحرية الصحافة.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم وجه برقية تهنئة إلى الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من شهر آيار". وقال الوزير في التهنئة: "نحيي أصحاب الأقلام الشريفة بمناسبةٍ عزيزةٍ حددتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو كل سنة اعترافاً منها بالدور الكبير الذي يؤديه الصحفي في الوصول إلى المعلومة، والتضحيات العظيمة التي قدمتها الأسرة الصحفية خلال مسيرتها المهنية". وأضاف: "نثمن مواقف الصحفيين والإعلاميين العراقيين بهذه المناسبة، ونجدد التزامنا بحمايتهم، وحفظ حقوقهم، والسعي إلى وصولهم إلى أماكن الأحداث، وضمان سلامتهم، وحصولهم على المعلومات بكل شفافية بما ينسجم مع التوجه الديمقراطي للبلد". وختم بالقول : "تحيةً للصحفيين ، وهم يواصلون دورهم في بناء عراقٍ معافىً مزدهرٍ".

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