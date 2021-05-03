البرلمان يقدم طلباً إلى التعليم العالي لجعل الامتحانات النهائية إلكترونية (وثيقة)

2021/05/03 | 23:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدم مجلس النواب، طلباً إلى وزارة التعليم العالي لجعل الامتحانات النهائية إلكترونية.

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وبحسب وثيقة، حصل عليها "ناس"، (3 ايار 2021)، فإن "مجلس النواب خاطب وزارة التعليم العالي بجعل الامتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا الكترونية".

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