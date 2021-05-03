بصفقة مليارية.. شركة

2021/05/03 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت صفقة جديدة لبيع خدمتي "ياهو" و"AOL" لصالح شركة أسهم خاصة، وقامت شركة "فيرازن" (Verizon) ببيع شركة "Verizon Media" التي تتكون من المنصات التقنية الرائدة.

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