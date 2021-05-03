2021/05/03 | 23:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالبت الجبهة التركمانية العراقية اليوم الاثنين ، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالتدخل العاجل والفوري عبر ارسال قوة اتحادية من جهاز مكافحة الارهاب لبسط الامن في كامل الحدود الإدارية من قبل القوات الاتحادية حصراً وتعزيز الجهد الاستخباري لتفويت الفرصة لكل من يريد تعكير صفو الامن في محافظة كركوك و الحفاظ على ارواح المواطنين”.

وقال المكتب الاعلامي للجبهة التركمانية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ،” مرة اخرى تتعرض محافظة كركوك الى هجمات ارهابية تودي بحياة منتسبي القوات الامنية الابطال، وهذه المرة اقدمت عناصر من عصابات داعش الارهابية بشن تعرض على قصبة بشير التركمانية استشهد على اثره احد ابطال فوج بشير للحشد الشعبي وجرح عدد من المنتسبين”.

وجددت الجبهة التركمانية العراقية تحذيرها من الآثار الناجمة للخروقات الامنية المتكررة في الفترة الاخيرة واستغلالها سياسيًا وترك المحافظة وابناءها عرضة لمصير امني مجهول.

وطالبت القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل العاجل والفوري عبر ارسال قوة اتحادية من جهاز مكافحة الارهاب لبسط الامن في كامل الحدود الإدارية من قبل القوات الاتحادية حصراً وتعزيز الجهد الاستخباري لتفويت الفرصة لكل من يريد تعكير صفو الامن في المحافظة و الحفاظ على ارواح المواطنين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبهة التركمانية تطالب الكاظمي بالتدخل العاجل والفوري لارسال قوة اتحادية من جهاز مكافحة الارهاب لبسط الامن في كركوك ) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبهة التركمانية تطالب الكاظمي بالتدخل العاجل والفوري لارسال قوة اتحادية من جهاز مكافحة الارهاب لبسط الامن في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).