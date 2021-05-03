حسين لرئيس مجلس النواب الايطالي: هناك جهد حُكُوميّ للتهيئة لانتخابات مُبكّرة

2021/05/03 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الخارجيّة يسلم رئيس مجلس النواب الإيطاليّ دعوة من الحلبوسي لزيارة العراق » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 23:40

واع/

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