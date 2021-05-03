بصفقة مليارية.. شركة 'ياهو' تعود مجددا

2021/05/03 | 23:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وتم الاتفاق على الصفقة بقيمة 5 مليار دولار لصالح شركة "Apollo Global Management" ، وأشارت "Verizon" إلى أنها ستحتفظ بحصة 10 في المئة في الشركة الجديدة التي ستحمل اسم "ياهو".

وكجزء من الصفقة ستحصل "Verizon" على 4.25 مليار دولار نقدا وفوائد بقيمة 750 مليون دولار وحصة الأقلية (أي حصة الملكية في حقوق ملكية شركة تابعة لا تملكها).

كما تتضمن الصفقة أصول "Verizon Media"، بما في ذلك علاماتها التجارية وشركاتها مثل "ياهو" و"AOL"، ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة في النصف الثاني من العام، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

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